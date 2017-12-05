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Спорт

Кыргызстанец выиграл «бронзу» на чемпионате Азии по конному спорту

Кыргызстанец выиграл «бронзу» на чемпионате Азии среди юношей по конному спорту. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Федерации конного спорта КР
Фото Федерации конного спорта КР. Камиль Сабитов (справа) - бронзовый призер чемпионата Азии среди юношей по конкуру

Турнир прошел в Гонконге. За победу в дисциплине «конкур» боролись 18 всадников из 17 стран. Кыргызстан представлял Камиль Сабитов. «В первом квалификационном конкуре он стал пятым, во втором — первым. Результатом финального конкура стало третье место», — отметили в федерации.
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