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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА, опубликовавший сегодня свежий список.

Тройку лидеров рейтинга по-прежнему составляют сборные Германии (1602 очка), Бразилии (1483) и Португалии (1358). Сборная КР (282 очка) идет 115-й.

В предыдущем рейтинге наша команда занимала 120-е место. С момента его выхода она провела один поединок: в рамках отбора на Кубок Азии-2019 в гостях со счетом 4:3 победила команду Макао.

Соперники отечественной дружины по отборочной группе на Кубок Азии занимают следующие места: Индия (320 очков) – 105-е, Мьянма (176 очков) – 150-е, Макао (65 очков) – 182-е.

Очередной рейтинг ФИФА выйдет 21 декабря.
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