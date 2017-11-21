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Спорт

В Бишкек приехал один из ведущих шахматистов мира

В Бишкек прибыл гроссмейстер, претендент на первенство мира Найджел Шорт (Великобритания). Сегодня он встретился с журналистами.

chess24.com
Фото chess24.com. Гроссмейстер Найджел Шорт

Найджелу Шорту 52 года. В свое время он становился самым молодым международным мастером в истории и самым молодым гроссмейстером в мире. Выступал на трех чемпионатах мира среди кадетов (лучший результат — первое место) и четырех — среди юношей (второе место). Выигрывал чемпионат Великобритании.

Побеждал легендарных Анатолия Карпова и Гарри Каспарова.

Участвовал в 17 Всемирных шахматных олимпиадах. Является членом ордена Британской империи. Продолжает спортивную карьеру, входит в 50 лучших игроков по рейтингу международной федерации (ФИДЕ).

Визит Найджела Шорта приурочен к 25-летию установления дипломатических связей между КР и Великобританией. Цели – популяризация шахмат и развитие детского образования.

Шорт пробудет в Бишкеке пять дней, за которые планирует посетить школы, встретиться со студентами, провести мастер-класс, поучаствовать в сеансе одновременной игры и т.д. Инициатор визита — программа MiniChess Central Asia при содействии Посольства Великобритании в КР.

По словам Найджела Шорта, чтобы преуспеть в шахматах, надо учиться, совершенствоваться и как можно чаще выступать на турнирах хорошего уровня.

Не думаю, что шахматными гениями рождаются. Нужна практика. Еще важно читать шахматную литературу. Например, в моей библиотеке около трех тысяч книг. Одна из них на кыргызском.

Найджел Шорт
На вопрос журналиста, знает ли он кого-то из шахматистов Кыргызстана, британец ответить затруднился. «Мало знаком с ними. Если сравнить с Казахстаном и Узбекистаном, уровень этой игры в КР немного ниже. И гроссмейстеров тут пока нет», — добавил Найджел Шорт.
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