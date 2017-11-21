В Бишкек приехал один из ведущих шахматистов мира

В Бишкек прибыл гроссмейстер, претендент на первенство мира Найджел Шорт (Великобритания). Сегодня он встретился с журналистами.
Найджелу Шорту 52 года. В свое время он становился самым молодым международным мастером в истории и самым молодым гроссмейстером в мире. Выступал на трех чемпионатах мира среди кадетов (лучший результат — первое место) и четырех — среди юношей (второе место). Выигрывал чемпионат Великобритании.
Побеждал легендарных Анатолия Карпова и Гарри Каспарова.
Визит Найджела Шорта приурочен к 25-летию установления дипломатических связей между КР и Великобританией. Цели – популяризация шахмат и развитие детского образования.
По словам Найджела Шорта, чтобы преуспеть в шахматах, надо учиться, совершенствоваться и как можно чаще выступать на турнирах хорошего уровня.
На вопрос журналиста, знает ли он кого-то из шахматистов Кыргызстана, британец ответить затруднился. «Мало знаком с ними. Если сравнить с Казахстаном и Узбекистаном, уровень этой игры в КР немного ниже. И гроссмейстеров тут пока нет», — добавил Найджел Шорт.
Не думаю, что шахматными гениями рождаются. Нужна практика. Еще важно читать шахматную литературу. Например, в моей библиотеке около трех тысяч книг. Одна из них на кыргызском.Найджел Шорт