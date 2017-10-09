Праздник экстрима. В Кыргызстане прошел чемпионат по скалолазанию

В Бишкеке 6-8 октября прошел чемпионат Кыргызстана по спортивному скалолазанию. И он стал настоящим праздником для любителей экстремальных видов спорта.

В прежние годы свои турниры скалолазы проводили в основном на базе Академии физической культуры и спорта. Скалодром там легендарный: на нем воспитали не один десяток отличных спортсменов. Но для развития скалолазания в КР в какой-то момент возникла необходимость в новых объектах. Тем более что в 2016-м этот вид включили в программу Олимпийских игр, и его популярность в КР стала расти. В 2017-м в столице открылось два скалодрома. На одном из них нынешний чемпионат и прошел. Чисто, просторно, все новое. Жив отечественный спорт!

Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах в двух дисциплинах. В лазании на трудность стартовали около 70 участников, на скорость – 80. В строю известные мастера Роман Ковалев и Екатерина Боголюбова. Из перспективной молодежи – Алекс Эрнандес, Диана Печереева и многие другие. Наблюдать за их выступлением одно удовольствие.

Лазание на трудность – дисциплина размеренная. Участники действуют осторожно. Чем выше взбираются, тем причудливее расположены выступы. Пытаясь ухватиться за них, скалолазы демонстрируют чудеса гибкости. Чувствуется, как напряжены их мускулы. Лазание на скорость более динамично и зрелищно. Хорошо подготовленные атлеты преодолевают дистанцию в считанные секунды – карабкаются по вертикальной трассе, словно бегут по земле. Можете сравнить две дисциплины на нашем видео.

Среди мужчин в лазании на трудность победил Роман Ковалев, среди юношей 2002-2003 годов рождения - Антон Эрнандес, 2004-2005 – Евгений Горшков, 2006 и младше – Кирилл Плотин. Среди женщин первенствовала Екатерина Боголюбова, среди девочек 2004-2005 годов рождения – Диана Печереева, 2006-го и младше – Карина Костоломова и Софья Долгова.

В лазании на скорость среди мужчин лучшим стал Иван Исаев, среди женщин – Мирослава Тен. Среди юношей и девушек в своих возрастных группах высшую ступень пьедестала заняли Глеб Рожков, Алекс Эрнандес, Илья Мысаков, Настасья Тарасова и Василина Короткова.

- Вы в скалолазании давно? - интересуемся у новоиспеченного чемпиона Романа Ковалева.

- Уже 12 лет. Нравится его атмосфера, компания, тренер. Выступаю на региональных, внутриклубных и международных соревнованиях. Недавно, например, был в Индии, - сообщил он. - Уровень скалолазания в Кыргызстане растет. Из трех дисциплин у нас наиболее развита «скорость».

- Что нужно, чтобы начать заниматься вашим видом спорта?

- Вложений практически не требуется, по крайней мере, на начальном этапе. Во всех клубах есть экипировка, и поначалу ее хватает. Обмундирование более-менее профессионального уровня стоит около $200. У профессионалов два комплекта: тренировочный и для выступлений.

Говоря о чемпионате, невозможно не похвалить тренеров: участники показали достойный уровень подготовки. Опыт, добытый на местных состязаниях, необходимо закреплять на международной арене. Только так можно со временем пробиться на ту же Олимпиаду. Однако в плане поездок на зарубежные турниры спортивное ведомство нашим скалолазам последнее время не помогает. Бремя трат лежит на плечах их родителей либо их самих.

«Дирекция по неолимпийским видам спорта нашу федерацию поддерживала. А когда нас перевели в Дирекцию по олимпийским видам, финансирование закончилось. В 2017 году республиканский спорткомитет нам не выделил ни копейки. Даже чемпионат КР проводим за свой счет», - сообщила председатель комиссии скалолазания профильной федерации Марина Гальцова.

До конца года в Бишкеке пройдет еще несколько турниров по скалолазанию. Самый крупный - чемпионат города - состоится в начале ноября. Приходите посмотреть и поболеть, конечно!