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Спорт

На главной спортивной арене Бишкека установили прожекторы

В Бишкеке на стадионе имени Д.Омурзакова по поручению премьер-министра Кыргызстана установили два светодиодных прожектора. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта (ГАМФКиС) КР.

Как отмечается, сделано это для любителей бега. Вход для них с 6.00 до 21.00 бесплатный. «Это одна из мер по популяризации массового спорта в стране», — отметили в ведомстве.

Глава ГАМФКиС Канат Аманкулов проверил освещение арены и поручил Управлению спортивными сооружениями и спортивного обеспечения усилить его с западной стороны и оснастить дополнительными осветительными приборами восточную трибуну.

В случае сбора денег с посетителей арены и других нарушений в ведомстве просят обращаться к их уполномоченному по вопросам предупреждения коррупции по телефону 0312 324512.
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