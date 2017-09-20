Борец Тынчтыкбек уулу Бекзат сегодня победил на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в городе Ашхабаде (Туркменистан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В вечерней части турнира по борьбе на поясах три представителя КР проводили схватки за «золото». Всем им противостояли туркменские спортсмены. Эрланбек Мурзабеков (до 60 кг) и Мийзамидин кызы Мээрим (до 55 кг) уступили и довольствовались «серебром». А вот Тынчтыкбек уулу Бекзат (до 55 кг) в упорной борьбе победил. Его «золото» стало вторым для КР на этих играх.

Мээрим Момунова (60 кг) все свои схватки провела днем и ждала, как выступят соперницы. В итоге также стала серебряным призером.

Фото ashgabat2017. Положение сборных в медальном зачете

Таким образом, выступая в вольном и классическом стилях, сборная КР по борьбе на поясах выиграла золотую, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. А всего за первые четыре дня Азиады наша страна завоевала две золотые, девять серебряных и 15 бронзовых наград. В медальном зачете КР на 12-м месте.