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Спорт

Сборная Кыргызстана по баскетболу выиграла один матч на Азиатских играх

Мужская сборная Кыргызстана по баскетболу 3х3 (стритболу) сегодня выиграла один матч на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На предварительном этапе сборная КР выступает в группе А. В стартовом поединке она со счетом 12:22 уступила команде Монголии. Восемь очков в составе отечественной команды набрал Шакиржан Куранбаев. На счету Евгения Пехова три очка, у Нуртая Субанбекова – одно.

Во втором туре кыргызстанцы победили непальцев – 19:15. Куранбаев набрал девять очков, Пехов – шесть, Субанбеков – четыре.

В турнирной таблице наша команда пока занимает первое место. В заключительном, третьем матче группового этапа, намеченном на 21 сентября, она встретится со сборной Узбекистана.
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