20:24
+16
USD 68.46
EUR 82.09
RUB 1.19
Спорт

Юношеская сборная КР по футболу проиграла на старте отбора на чемпионат Азии

Юношеская сборная Кыргызстана (до 16 лет) по футболу проиграла на старте отборочного турнира на чемпионат Азии-2018. Об этом сообщил официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Квалификационные состязания в группе С начались сегодня в городе Кередже (Иран). В первом туре отечественная дружина встречалась с командой Афганистана. Афганцы забили голы на 40-й, 74-й и 94-й минутах. Кыргызстанцы усилиями Бекхана Рысбекова отличились один раз. Итог – 3:1 в пользу сборной Афганистана.

Поединок второго тура сборная КР проведет 20 сентября. Противостоять ей будет команда Ливана.
Ссылка:
просмотров: 669
Версия для печати
Материалы по теме
«Дордой» выиграл Кубок Кыргызстана по футболу
Кыргызстанцы сыграли вничью в третьем туре отбора на чемпионат Азии по футболу
Собака сыграла в матче чемпионата Аргентины
Сборная Кыргызстана по футболу победила во втором туре отбора на чемпионат Азии
Ошский «Алай» в четвертый раз за пять лет стал чемпионом Кыргызстана по футболу
Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА
«Алай» приблизился к очередному «золоту» чемпионата Кыргызстана по футболу
«Абдыш-Ата» закрепилась на втором месте в чемпионате Кыргызстана по футболу
Топ-лига по футболу: «Алай» сенсационно проиграл «Кара-Балте»
Кыргызстанцы проиграли последний матч на Кубке президента Казахстана по футболу
Популярные новости
Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира&nbsp;&mdash; и&nbsp;можно в&nbsp;Жогорку Кенеш идти! Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира — и можно в Жогорку Кенеш идти!
Антонина Шевченко триумфально вернулась в&nbsp;смешанные единоборства Антонина Шевченко триумфально вернулась в смешанные единоборства
Сборная Кыргызстана обновила рекорд по&nbsp;числу медалей, завоеванных на&nbsp;Азиаде Сборная Кыргызстана обновила рекорд по числу медалей, завоеванных на Азиаде
Антонина Шевченко рассказала о&nbsp;подготовке к&nbsp;первому за&nbsp;12&nbsp;лет бою по&nbsp;ММА Антонина Шевченко рассказала о подготовке к первому за 12 лет бою по ММА
Бизнес
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя