Юношеская сборная КР по футболу проиграла на старте отбора на чемпионат Азии

Юношеская сборная Кыргызстана (до 16 лет) по футболу проиграла на старте отборочного турнира на чемпионат Азии-2018. Об этом сообщил официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Квалификационные состязания в группе С начались сегодня в городе Кередже (Иран). В первом туре отечественная дружина встречалась с командой Афганистана. Афганцы забили голы на 40-й, 74-й и 94-й минутах. Кыргызстанцы усилиями Бекхана Рысбекова отличились один раз. Итог – 3:1 в пользу сборной Афганистана.

Поединок второго тура сборная КР проведет 20 сентября. Противостоять ей будет команда Ливана.