Борцы из Кыргызстана выиграли пять медалей в первый день чемпионата Азии среди кадетов. Об этом сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы.

Соревнования начались 20 июля в городе Бангкоке (Таиланд). В первый день разыграно семь комплектов наград среди борцов греко-римского стиля. Кыргызстанцы отличились в пяти весовых категориях. Серебряные награды завоевали Байэл Сатиев (54 килограмма) и Мустафа Гасанов (100 кг). «Бронза» у Аслана Тойчуева (63 кг), Акылбека Талантбекова (76 кг) и Данияра Шеримбекова (85 кг).

ЧА продолжается. Сегодня медали разыгрываются в трех весовых категориях у «греко-римлян» и в пяти — у девушек.