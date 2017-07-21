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Спорт

Борцы из Кыргызстана выиграли пять медалей в первый день чемпионата Азии

Борцы из Кыргызстана выиграли пять медалей в первый день чемпионата Азии среди кадетов. Об этом сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы.

Соревнования начались 20 июля в городе Бангкоке (Таиланд). В первый день разыграно семь комплектов наград среди борцов греко-римского стиля. Кыргызстанцы отличились в пяти весовых категориях. Серебряные награды завоевали Байэл Сатиев (54 килограмма) и Мустафа Гасанов (100 кг). «Бронза» у Аслана Тойчуева (63 кг), Акылбека Талантбекова (76 кг) и Данияра Шеримбекова (85 кг).

ЧА продолжается. Сегодня медали разыгрываются в трех весовых категориях у «греко-римлян» и в пяти — у девушек.
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