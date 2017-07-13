12:39
+27
USD 69.58
EUR 79.72
RUB 1.15
Спорт

Айсулуу Тыныбекова вошла в тройку лучших мирового рейтинга борьбы

Айсулуу Тыныбекова — в тройке лучших мирового рейтинга женской борьбы. Об этом сообщил сайт Объединенного мира борьбы, опубликовавший свежий список.

По его данным, по традиции в рейтинге восемь весовых категорий, в каждой из которых по 20 сильнейших спортсменок. Единственная кыргызстанка в нем — Айсулуу Тыныбекова, завоевавшая недавно «серебро» на престижном турнире в Польше. В весовой категории 58 килограммов она занимает третье место вслед за олимпийской чемпионкой и победительницей чемпионата Африки.

Кроме того, опубликован рейтинг вольной борьбы. В нем два представителя Кыргызстана: Эламан Догдурбек уулу (70 кг) занимает 11-е место, Муслим Евлоев (74 кг) — восьмое.
Ссылка:
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Айсулуу Тыныбекова заняла второе место на турнире по борьбе в Польше
Кыргызстанцы выиграли еще две медали на чемпионате Азии по борьбе
У кыргызстанцев две медали в третий день чемпионата Азии по борьбе
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова — чемпионка Азии по борьбе
Айсулуу Тыныбекова поднялась на третье место в мировом рейтинге борьбы
Итоги спортивного мая: ни дня без медалей!
В Кыргызстане впервые прошел турнир на Кубок президента по вольной борьбе
Айсулуу Тыныбекова: Уверена, что на Олимпиаде-2020 завоюю «золото»
В Кыргызстане завершилось первенство страны по греко-римской и вольной борьбе
Айсулуу Тыныбекова выиграла второе «золото» по женской борьбе за неделю
Популярные новости
Кикбоксер Уланбек Касымбеков: Вылечу глаза и&nbsp;еще много раз порадую болельщиков! Кикбоксер Уланбек Касымбеков: Вылечу глаза и еще много раз порадую болельщиков!
Валентина Шевченко прокомментировала отмену своего боя на&nbsp;турнире UFC Валентина Шевченко прокомментировала отмену своего боя на турнире UFC
Дарья Маслова завоевала второе &laquo;золото&raquo; на&nbsp;чемпионате Азии по&nbsp;легкой атлетике Дарья Маслова завоевала второе «золото» на чемпионате Азии по легкой атлетике
Айсулуу Тыныбекова заняла второе место на&nbsp;турнире по&nbsp;борьбе в&nbsp;Польше Айсулуу Тыныбекова заняла второе место на турнире по борьбе в Польше
Бизнес
Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ
Как работает собственное производство в&nbsp;крупнейшей сети магазинов города Как работает собственное производство в крупнейшей сети магазинов города
БТА Банк работает напрямую с&nbsp;Международной системой денежных переводов RIA БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев