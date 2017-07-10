На Иссык-Куле стартовал чемпионат Кыргызстана по пляжному волейболу

В селе Бактуу-Долоноту накануне прошел первый тур чемпионата Кыргызстана по пляжному волейболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Среди мужчин в борьбу за медали вступили 16 команд. Первое место занял EREM, за который играют Жамалиддин Мусаев и Эмиль Идирисов. Вторым стал действующий чемпион — «Улар», третьим — «Жаны-Муун 1».

Среди женщин звание сильнейшей оспаривают пять команд. В первом туре лучшим коллективом стал «Салам-Алик», в составе которого выступили Марина Гришаева и Аселай Убраимова. На втором месте «Сольвейг Спорт», на третьем — «Улар».

Второй тур намечен на 4—6 августа.