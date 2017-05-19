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Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу уступила в третьем туре чемпионата Азии

Молодежная сборная Кыргызстана по футзалу уступила в третьем туре чемпионата Азии, продолжающегося в городе Бангкоке (Таиланд). Об этом сообщает официальный сайт АФК.

По его данным, сегодня наша команда встречалась со сборной ОАЭ. Кыргызстанцы открыли счет уже на первой минуте, однако после голов соперника на 18-й и 19-й минутах оказались в роли догоняющих. На 23-й минуте сборная КР восстановила равновесие; через 10 минут ОАЭ вновь вышли вперед. На 36-й минуте кыргызстанцы забили, казалось, последний гол в этом матче. Однако на 40-й минуте, за несколько секунд до финального свистка, арабы вырвали победу. Итог — 4:3 в пользу ОАЭ.

Напомним, в первом и втором туре сборная КР сыграла вничью. В настоящее время с двумя очками она занимает четвертое место в турнирной таблице. 20 мая она проведет заключительный поединок группового этапа — противостоять ей будет сборная Ирана.
Ссылка: https://24.kg/sport/52177/
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