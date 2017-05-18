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Спорт

Исламские игры: Дарья Маслова выиграла «бронзу» и установила рекорд Кыргызстана

Легкоатлетка Дарья Маслова сегодня выиграла «бронзу» на Исламских играх солидарности, продолжающихся в городе Баку (Азербайджан). Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Виктор Борисов.

По его словам, отечественная спортсменка приняла участие в забеге на 5 тысяч метров. Ее итоговое время составило 15 минут 0,42 секунды.

«Забег получился очень упорным. Две спортсменки преодолели дистанцию быстрее 15 минут. Обладатель «бронзы» определялся с помощью фотофиниша. Результат Дарьи почти на полминуты быстрее предыдущего рекорда Кыргызстана на данной дистанции. Мы упорно готовились к состязаниям, но такого я не ожидал. Фантастика!» — отметил Виктор Борисов.
Ссылка: https://24.kg/sport/52077/
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