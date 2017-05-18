Молодежная сборная Кыргызстана по футзалу вновь сыграла вничью на чемпионате Азии. Об этом сообщает официальный сайт АФК.

Континентальное первенство продолжается в городе Бангкоке (Таиланд). Сегодня во втором туре сборная КР встречалась с командой Монголии. Соперники открыли счет на 13-й минуте. Наши отыгрались через пять минут. Во втором тайме за две минуты до финального свистка монголы вновь вышли вперед, но кыргызстанцы вырвали ничью. Итог — 2:2.

Напомним, в первом туре сборная КР разошлась миром с командой Китая — 3:3. После двух туров кыргызстанцы с двумя очками занимают четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч наша команда проведет 19 мая. Противостоять ей будет сборная ОАЭ.