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Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу вновь сыграла вничью на чемпионате Азии

Молодежная сборная Кыргызстана по футзалу вновь сыграла вничью на чемпионате Азии. Об этом сообщает официальный сайт АФК.

Континентальное первенство продолжается в городе Бангкоке (Таиланд). Сегодня во втором туре сборная КР встречалась с командой Монголии. Соперники открыли счет на 13-й минуте. Наши отыгрались через пять минут. Во втором тайме за две минуты до финального свистка монголы вновь вышли вперед, но кыргызстанцы вырвали ничью. Итог — 2:2.

Напомним, в первом туре сборная КР разошлась миром с командой Китая — 3:3. После двух туров кыргызстанцы с двумя очками занимают четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч наша команда проведет 19 мая. Противостоять ей будет сборная ОАЭ.
Ссылка: https://24.kg/sport/52076/
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