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Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла вничью на старте чемпионата Азии

Молодежная сборная Кыргызстана по футзалу сыграла вничью на старте чемпионата Азии. Об этом сообщил официальный сайт Азиатской конфедерации футбола.

По его данным, соревнования среди команд из игроков в возрасте до 20 лет начались сегодня в Бангкоке (Таиланд). В первом туре в группе D встречались команды Китая и Кыргызстана. Уже на первой минуте Дамир Исаков вывел нашу сборную вперед, а на второй Арстанбек Турсунов удвоил преимущество. На 12-й минуте китайцы забили сразу два гола и сравняли счет, а на 27-й минуте вырвались вперед. На 30-й минуте Маматзия Жолдошов восстановил равновесие. Итог — 3:3.

the-afc.com
Фото the-afc.com. Эпизод матча Китай – Кыргызстан на чемпионате Азии среди молодежи по футзалу

Следующий поединок отечественная дружина проведет 18 мая. Противостоять ей будет сборная Монголии.
Ссылка: https://24.kg/sport/51877/
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