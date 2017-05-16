Молодежная сборная Кыргызстана по футзалу сыграла вничью на старте чемпионата Азии. Об этом сообщил официальный сайт Азиатской конфедерации футбола.

По его данным, соревнования среди команд из игроков в возрасте до 20 лет начались сегодня в Бангкоке (Таиланд). В первом туре в группе D встречались команды Китая и Кыргызстана. Уже на первой минуте Дамир Исаков вывел нашу сборную вперед, а на второй Арстанбек Турсунов удвоил преимущество. На 12-й минуте китайцы забили сразу два гола и сравняли счет, а на 27-й минуте вырвались вперед. На 30-й минуте Маматзия Жолдошов восстановил равновесие. Итог — 3:3.

Фото the-afc.com. Эпизод матча Китай – Кыргызстан на чемпионате Азии среди молодежи по футзалу

Следующий поединок отечественная дружина проведет 18 мая. Противостоять ей будет сборная Монголии.