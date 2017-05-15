В Москве появилась футбольная лига, в которой играют только кыргызстанцы

Соотечественники из Кыргызстана, живущие и работающие за границей, не теряют связи с земляками. В 2017 году в Москве появилась любительская футбольная лига, в которой все команды состоят только из кыргызстанцев. Об этом ИА «24.kg» сообщил ее организатор Максатбек Мамбеткулов.

По его словам, уже в первом сезоне она собрала 20 команд и более 300 человек. У любителей этого вида спорта нет сомнений, что с каждым сезоном число коллективов будет только увеличиваться. Турнир называется «KG Лига» — как аналогичный любительский турнир в Бишкеке. Многие из живущих ныне в России ребят в нем, естественно, играли.

В Москве Максатбек Мамбеткулов живет уже несколько лет, развивает собственное агентство недвижимости.

— Идея такого турнира появилась еще в 2016 году, но по разным причинам запустить собственный чемпионат смогли только теперь, — говорит он. — 15 апреля состоялся первый тур.

Матчи «KG Лиги» проводятся по выходным. На поле по 8 человек с каждой стороны, это самый популярный в Москве формат любительских турниров. Игровое время — 2 тайма по 30 минут.

— Задачи турнира — повысить уровень любительского футбола, укреплять дружбу и сплоченность наших земляков, — рассказывает Мамбеткулов. — Могу сказать, что наши соотечественники очень любят футбол, поэтому набрать 20 команд не составило большого труда. Надеемся, что наш турнир с каждым годом будет только развиваться.

Многие отмечают уникальность «KG Лиги»: сегодня это единственный в Москве турнир такого масштаба, в котором выступают уроженцы одной страны.

Аналогичных лиг у соотечественников из других республик Средней Азии или стран СНГ в столице России нет.