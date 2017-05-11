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Спорт

У кыргызстанцев восемь медалей на международном турнире по таэквондо ITF

Кыргызстанцы завоевали восемь медалей на международном турнире по таэквондо ITF. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Олег Лим).

По их словам, соревнования, посвященные Дню Победы, прошли в Караганде (Казахстан). На счету кыргызстанцев пять золотых и три серебряные медали. Ринат Якубов, Акрамалы Раманов и Ольга Хегай (все — воспитанники тренера Олега Югая) в своих категориях стали чемпионами.

У учеников Юрия Тена пять наград. Софья Замалиева выиграла золотую и серебряную медали, Полина Горьковая — «золото», Никита Цой и Елизавета Шнейдер — «серебро».
Ссылка: https://24.kg/sport/51417/
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