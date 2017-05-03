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Спорт

Айсулуу Тыныбекова почти восстановилась от травмы и готовится к чемпионату Азии

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова почти восстановилась после травмы и готовится к чемпионату Азии.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Айсулуу Тыныбекова

Континентальное первенство по вольной, греко-римской и женской борьбе пройдет 10–14 мая в Нью-Дели (Индия).

«Недавно мы были в Финляндии, где в течение двух недель проводили совместные сборы с иностранными спортсменами. Они готовились к чемпионату Европы, а мы — к ЧА. От нас на сборы ездили шесть спортсменок, а на ЧА отправятся пять. Среди них Айсулуу Тыныбекова. На сегодня ее готовность составляет 70 процентов. Полностью она еще не восстановилась, но, думаю, успеет сделать это: до ее старта на ЧА 10 дней. Сейчас мы на сборах в Бишкеке, Айсулуу уделяет внимание психологической подготовке. Также в сборной Айпери Медет кызы — чемпионка Азии-2016 среди кадетов», — сказал ИА «24.kg» главный тренер Нурбек Изабеков.

Как отмечается, вскоре после завершения ЧА в городе Баку (Азербайджан) стартуют Исламские игры солидарности. «Планируем поехать и туда», — добавил наставник.
Ссылка: https://24.kg/sport/51062/
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