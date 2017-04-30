Клуб «Ош Бажы EREM» победил во втором туре чемпионата Кыргызстана по волейболу

«Ош Бажы EREM» победил во втором туре чемпионата Кыргызстана среди мужских команд национальной лиги по волейболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, соревнования прошли 26—30 апреля в городе Оше. Как и в первом туре, «Ош Бажы EREM» выиграл все пять матчей и упрочил лидерство в турнирной таблице. Действующий чемпион страны «Жаны-Муун», проваливший старт турнира, набрал обороты и завершил второй тур на второй строчке. На третье место поднялся «Салам-Алик».

Поединки третьего тура пройдут в Чолпон-Ате после окончания второго отборочного раунда чемпионата мира-2018. Тот запланирован на конец мая в Бишкеке.