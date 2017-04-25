Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии по карате кекушинкай

У кыргызстанцев шесть медалей на открытом чемпионате Азии по карате кекушинкай KWU.

В состязаниях, прошедших накануне в Астане (Казахстан), участвовали более 700 спортсменов из 12 стран. «От нас выступили 13 человек. Многие показали хороший уровень подготовки, но в равном бою судьи отдали предпочтение не в их пользу. Среди женщин в весовой категории свыше 60 килограммов Валентина Благодарова заняла третье место», — сообщил ИА «24.kg» генеральный секретарь Федерации кекушин будо-карате КР Николай Рагрин.

«Я возил 14 бойцов. Юные Мунара Бейшембекова, Оматбек Маматкаримов, Нурмахамад Каниметов и Амантур Рыскулов в своих категориях стали третьими. Среди взрослых в весе до 60 кг 18-летний Артем Носарев завоевал «золото». Он провел пять боев против соперников из Казахстана, России и Ирана и все выиграл нокаутом», — сказал ИА «24.kg» тренер Сергей Шевченко из Федерации кекушинкай карате KWF КР, которую возглавляет Алмаз Батырбеков.