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Спорт

«Политехник» выиграл очередной матч в чемпионате КР по баскетболу

Клуб «Политехник» выиграл очередной матч в чемпионате Кыргызстана среди женщин по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в Бишкеке прошли поединки четвертого тура национального первенства. Клуб «Динамо Бишкек» со счетом 81:20 разгромил «Токмок». Молодежная сборная КР переиграла КТУ «Манас» — 64:56. В центральном матче тура и одном из главных во всем чемпионате «Политехник» в упорной борьбе сломил сопротивление «Эдельвейса» — 73:66. Еще один фаворит — «Гиннес-29» — в этом туре получил выходной.

«Развязка все ближе. Победа «Политехника» в этом туре — отличная заявка на очередное чемпионство», — отметили в федерации.
Ссылка: https://24.kg/sport/49487/
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