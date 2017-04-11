«Абдыш-Ата» вышла в лидеры чемпионата Кыргызстана по футболу

Кантская «Абдыш-Ата» вышла в лидеры Топ-лиги — чемпионата Кыргызстана по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, сегодня прошло два матча национального первенства. «Абдыш-Ата» усилиями Атая Жумашева, забившего три гола, в гостях обыграла кочкор-атинский «Нефтчи» — 3:1.

Столичная «Алга» также в гостях победила «Кара-Балту» — 4:1. В составе победителей хет-трик оформил Ильдар Амиров, один гол забил Турсунали Рустамов. У проигравших отличился Айбек Азизбек уулу.