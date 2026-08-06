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Спорт

Пловцы из Кыргызстана завоевали восемь медалей на турнире в Астане

Спортсмены из Кыргызстана завоевали восемь медалей на международных соревнованиях по плаванию AOSI 2026 — чемпионате Западной Азии, прошедшем 1–2 августа в Астане.

В копилке команды две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Артем Барышев выиграл дистанцию 100 метров брассом и стал вторым на 50 метрах брассом.

Канайым Тюменбаева завоевала золото на дистанции 200 метров вольным стилем. Егор Генералов занял второе место на 50 метрах вольным стилем.

Бронзовыми призерами стали:

  • Мишель Насрединова — 100 метров на спине;
  • Давид Долженков — 100 метров на спине;
  • Дастан Исаев — 200 метров баттерфляем;
  • Арина Шишмарева — 50 метров брассом.

Спортсменов подготовили тренеры Меруерт Достаева, Александр Заваринский и Павел Гончар.

В соревнованиях участвовали пловцы из Казахстана, Ирана, Китая, России, Кыргызстана, Таиланда и других стран.
Ссылка: https://24.kg/sport/384289/
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