Пловцы из Кыргызстана завоевали восемь медалей на турнире в Астане

Спортсмены из Кыргызстана завоевали восемь медалей на международных соревнованиях по плаванию AOSI 2026 — чемпионате Западной Азии, прошедшем 1–2 августа в Астане.
В копилке команды две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.
Канайым Тюменбаева завоевала золото на дистанции 200 метров вольным стилем. Егор Генералов занял второе место на 50 метрах вольным стилем.
Бронзовыми призерами стали:
- Мишель Насрединова — 100 метров на спине;
- Давид Долженков — 100 метров на спине;
- Дастан Исаев — 200 метров баттерфляем;
- Арина Шишмарева — 50 метров брассом.
Спортсменов подготовили тренеры Меруерт Достаева, Александр Заваринский и Павел Гончар.
В соревнованиях участвовали пловцы из Казахстана, Ирана, Китая, России, Кыргызстана, Таиланда и других стран.