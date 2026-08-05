Международный архитектурный паблик оценил проект стадиона «Бишкек Арена»

Международный архитектурный паблик Architecture Hub рассказал о строительстве стадиона «Бишкек Арена». Аудитория его страницы в Facebook насчитывает около 1,9 миллиона подписчиков.

Авторы публикации обратили внимание на архитектурную концепцию стадиона. Его круглая форма и красно-белый решетчатый фасад вдохновлены конструкцией и орнаментами традиционной кыргызской юрты.

«Традиционное кыргызское жилище переосмыслено в масштабе стадиона на 51 тысячу мест», — говорится в публикации.

Architecture Hub назвал «Бишкек Арену» крупнейшим стадионом Центральной Азии.

Отметим, что стадион строят в селе Орок, на юго-западной окраине Бишкека. Для строительства объекта выделено 20 гектаров земли.

Стадион «Бишкек Арена» предназначен прежде всего для футбольных матчей.

Фото из соцсетей. Архитектура юрты в масштабе стадиона. Что написал Architecture Hub

Первоначально его планировали построить на 45 тысяч зрителей, но позднее вместимость увеличили до 51 тысячи мест. В состав комплекса войдут торговые и деловые помещения, фуд-корты, а также парковка более чем на 2 тысячи автомобилей.

Ожидается, что 31 августа 2026 года на «Бишкек Арене» пройдет церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. Полноценную церемонию открытия самого стадиона планируют провести отдельно — до конца сентября.

На начальном этапе стоимость строительства оценивали примерно в 60 миллионов долларов. После увеличения вместимости и корректировки проекта окончательная сумма официально не называлась.