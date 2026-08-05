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Спорт

УЕФА и крупные футбольные организации обсуждают альтернативу турнирам ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) рассматривают возможность создания альтернативных турниров, если Джанни Инфантино сохранит пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщила газета The Times.

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Отмечается, что Английская футбольная ассоциация (FA) намерена отозвать письмо в поддержку переизбрания Джанни Инфантино после скандала вокруг плана продажи части прав на турниры ФИФА частным инвесторам. Ранее организация поддержала кандидатуру главы ФИФА, однако позже заявила о необходимости пересмотра руководства и системы управления организации.

Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) также отказалась от поддержки Инфантино.

«Футбольная ассоциация Уэльса настоящим подтверждает отзыв поддержки кандидатуры господина Джанни Инфантино на переизбрание на пост президента ФИФА на 2027-2031 год. Недавние провалы в области надлежащего управления, процедур, руководства, ценностей, взаимодействия с заинтересованными сторонами, коммуникации и принятия взвешенных решений привели нас к выводу, что господин Инфантино утратил доверие FAW как руководитель мирового футбола», — говорится в заявлении организации.

УЕФА также направил Джанни Инфантино юридическое письмо, в котором сообщается о рассмотрении возможности судебных действий и содержится требование сохранить документы и информацию, связанные с планом Fifa Forward Enterprises (FFE) по продаже частным инвесторам доли в турнирах ФИФА.

ФИФА и Джанни Инфантино ранее объявили о планах создания дочерней компании для привлечения инвестиций — она должна контролировать коммерческие и операционные права на турнир.

«Ни у кого не должно быть сомнений: УЕФА и его национальные ассоциации будут решительно противостоять этим планам», — заявили в организации.

Предложение раскритиковали многие функционеры и футбольные ассоциации по всему миру. ФИФА, правда, заявила, что деньги, полученные от так называемой программы FIFA Forward Enterprise (FFE), будут реинвестированы в спорт.
Ссылка: https://24.kg/sport/384144/
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