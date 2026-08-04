Толобай уулу Илгиз назначен вице-президентом Международной федерации кок-бору.

По данным организации, он будет координировать работу по развитию и популяризации национального вида спорта, а также содействовать реализации международных проектов и укреплению сотрудничества между организациями.

Фото Федерации кок-бору. Толобай уулу Илгиз

Толобай уулу Илгиз родился 29 июня 1992 года в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

В 2010 году поступил в Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева в Бишкеке. В настоящее время завершает обучение по специальности «юриспруденция» в Международном университете Джалал-Абадской области.

Свою деятельность в сфере кок-бору начал в 2021-м, организовав участие команды Чаткальского района в республиканском турнире «Нооруз», проходившем в Иссык-Кульской области. После этого возглавил команду района.

В 2022 году избран заместителем руководителя Федерации кок-бору Джалал-Абадской области, а в 2023-м возглавил ее. Под его руководством успешно организованы ежегодный республиканский турнир «Кубок Победы», посвященный 9 Мая, а также масштабный турнир памяти Молдомусы Конгантиева с участием 37 команд.

По инициативе Толобай уулу Илгиза возрождена команда «Жаштык», которая в 2023 году стала победителем турнира «Нооруз» среди команд Первой лиги и получила право выступать в Высшей лиге.