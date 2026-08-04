15:28
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Спорт

Четыре медали завоевали кыргызстанские спортсменки на чемпионате Азии GAMMA

Кыргызстанские спортсменки показали высокие результаты на чемпионате Азии GAMMA Asian Championships 2026, завоевав две золотые и две серебряные медали в соревнованиях по смешанным единоборствам (MMA).

из личного архива
Фото из личного архива. Четыре медали завоевали кыргызстанские спортсменки на чемпионате Азии GAMMA

  • Бегайым Акбалаева стала чемпионкой в весовой категории до 61,2 килограмма;
  • Амина Айбек завоевала золото в категории до 56,7 килограмма среди спортсменок U18;
  • Мирайида Ташполотова стала серебряным призером в весовой категории до 56,7 килограмма;
  • Алмагул Жоробекова завоевала серебро в категории до 52,2 килограмма.

GAMMA Asian Championship — континентальный турнир по смешанным единоборствам среди спортсменов стран Азии. Чемпионат 2026 года прошел в Малайзии с 29 июля по 2 августа.
Ссылка: https://24.kg/sport/384064/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
ВИК-2026: Секретариат выпустил серию роликов о спортивной программе
Водная «Формула-1» показала готовность Кыргызстана к мировым турнирам
Президенты Мирзиеев, Жапаров и Рахмон летят в Астану
Myktybek Orolbai to fight next bout on August 15 in Philadelphia
International Mixed Martial Arts President's Cup ends in Bishkek
В Бишкеке начались стройработы в спортивной академии с 70-летней историей
Kyrgyzstan’s top MMA fighters to compete for prestigious trophy in Bishkek
Valentina Shevchenko and Orolbai train together in Bishkek
Второе золото за день. Кыргызстанцы стали чемпионами Азии по борьбе во Вьетнаме
Fan meeting with leading MMA fighters held in Bishkek
Популярные новости
Победители Гран-при F1H2O &laquo;закидали&raquo; болельщиков памятными подарками Победители Гран-при F1H2O «закидали» болельщиков памятными подарками
Дмитрий Бивол прибыл на&nbsp;&laquo;Формулу-1&nbsp;на воде&raquo;, проходящую на&nbsp;Иссык-Куле Дмитрий Бивол прибыл на «Формулу-1 на воде», проходящую на Иссык-Куле
Как Иссык-Куль встретил водную &laquo;Формулу-1&raquo;: хроника исторического дня Как Иссык-Куль встретил водную «Формулу-1»: хроника исторического дня
Лидеры Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и&nbsp;Таджикистана прибыли на&nbsp;F1H2O Лидеры Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана прибыли на F1H2O
Бизнес
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
4 августа, вторник
15:24
Касымалиев заявил о сокращении теневой экономики более чем наполовину Касымалиев заявил о сокращении теневой экономики более...
15:13
Каждому инвестпроекту назначили министра — за провалы обещают наказывать
15:10
Кабмин: ВВП Кыргызстана по итогам года может превысить 2 триллиона сомов
15:09
Запрет на госзакупки: США ввели новые санкции против России и Китая
15:07
Землю инвесторам не продают, но без долгой аренды они не придут — Касымалиев