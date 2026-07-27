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Спорт

Женская сборная КР в финале зонального чемпионата Азии по пляжному волейболу

Женская сборная Кыргызстана по пляжному волейболу впервые в истории вышла в финальный раунд чемпионата Азии, сообщается на сайте турнира.

Команда из Кыргызстана в составе Огулай Кудайкуловой и Адины Маматжан кызы в эти дни принимает участие в чемпионате Центрально-азиатской волейбольной конфедерации (CAVA), который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Кыргызстанки одержали две победы на групповом этапе над сборными Таджикистана и Узбекистана, выйдя в полуфинал.

В поединке 1/2 финала пара из Кыргызстана обыграла еще одну команду из Узбекистана и вышла в финал турнира, где их соперницами станет еще одна пара из РУз.

Этот результат позволил команде из Кыргызстана квалифицироваться в финальный раунд чемпионата Азии, который пройдет 2-6 сентября в городе Шанло (Китай).

Полуфиналисты этого чемпионата Азии получат путевки на чемпионат мира, а победитель получит путевку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ссылка: https://24.kg/sport/383195/
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