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Спорт

Будущая Айсулуу Тыныбекова? История 14-летней спортсменки, покорившей соцсети

Видео с 14-летней Арууке набирает миллионы просмотров в соцсетях. Пользователи замечают ее внешнее сходство с Айсулуу Тыныбековой и желают ей повторить путь легендарной кыргызской спортсменки. Сама девочка признается, что именно Айсулуу вдохновила ее прийти в борьбу. Теперь ее главная цель — добиться таких же больших побед.

из личного архива
Фото из личного архива. Арууке Аскарова получает золотую медаль на соревнованиях

За образом девочки, которую пользователи сравнивают с Айсулуу Тыныбековой, стоит уже заметный спортивный результат. Арууке Аскарова начала тренироваться у профессиональных наставников в Оше сравнительно недавно, но уже успела стать бронзовым призером чемпионата Кыргызстана, победить на турнире в Казахстане, завоевать серебро в Узбекистане и неоднократно подняться на пьедестал соревнований разного уровня.

Почти все ее время занимают тренировки и учеба. У Арууке нет собственного аккаунта в социальных сетях — неожиданная популярность пришла к ней после видео, которое опубликовала ее тренер Алтынай Мамарасул кызы.

Незадолго до этого страницу наставницы взломали. Вместе с аккаунтом исчезли фотографии и видеозаписи воспитанниц. Тогда именно Арууке предложила снять новое видео, чтобы помочь восстановить страницу.

Ради съемки девочка впервые в жизни пришла в борцовский зал в платье. Обычно она носит короткую стрижку, спортивную одежду. Необычный образ сразу привлек внимание пользователей, и ролик быстро стал вирусным.

В комментариях многие спорили, девочка это или мальчик. Другие писали, что Арууке очень похожа на Айсулуу Тыныбекову, а третьи восхищались ее искренностью, доброй улыбкой и скромностью.

Тренер Алтынай Мамарасул кызы признается, что при первой встрече тоже приняла Арууке за мальчика.

«Когда она только пришла ко мне, я действительно подумала, что это мальчик. Уже потом, когда случайно заглянула в раздевалку, мы вместе посмеялись. У нее просто такой характер, манера держаться», — вспоминает наставница.

Спортсменка родом из Чон-Алая, живет вместе со своим тренером Алтынай Мамарасул кызы в Оше. Родители много работают, поэтому доверили дочь наставнице, которая следит не только за тренировками, но и за ее режимом, питанием и учебой.

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Алтынай Мамарасул кызы говорит, что за пределами ковра Арууке остается такой же дисциплинированной, как и на соревнованиях. Наставница уверена, что сходство с Айсулуу Тыныбековой не ограничивается внешностью. Она сама тренировалась вместе с именитой спортсменкой и видит между ними много общего.

«У них похожи не только фигура и манера борьбы. Айсулуу эже всегда была дисциплинированной, много читала, хорошо училась. Арууке такая же спокойная, терпеливая и очень трудолюбивая. Она знает, чего хочет, и идет к своей цели», — говорит Алтынай Мамарасул кызы.

Когда мы приехали, Арууке как раз была на тренировке. Она сосредоточенно отрабатывала каждый прием, а со стороны сразу бросалось в глаза, с каким упорством девочка выполняет каждое упражнение и не останавливается, пока не доведет его до конца.

Недолго поговорили с ней о спорте и мечтах. Удивительно, что, когда речь зашла о будущем, Арууке начала вовсе не с себя. Первым делом она заговорила об Айсулуу Тыныбековой. Девочка с уверенностью сказала: на олимпийских играх 2028 года ее кумир обязательно станет чемпионкой.

«Верю, что Айсулуу эже станет олимпийской чемпионкой. А я тоже хочу стать такой, как она, и однажды завоевать олимпийское золото для своей страны», — говорит Арууке Аскарова.
Ссылка: https://24.kg/sport/382725/
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