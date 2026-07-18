Мээрим Жуманазарова в финале рейтингового турнира по борьбе уступила китаянке

Мээрим Жуманазарова в финале рейтингового турнира по борьбе в Венгрии уступила сопернице из Китая и заняла второе место пьедестала.

Кыргызстанка выступала в весовой категории до 68 килограммов.

Фото из архива. Мээрим Жуманазарова в финале рейтингового турнира по борьбе уступила действующей чемпионке Азии

Сначала она победила представительницу Германии, затем уложила на лопатки спортсменку из Казахстана. В четвертьфинале Мээрим Жуманазарова боролась против чемпионки Европы (U-20) 2024 года из России и одержала уверенную победу, выйдя в полуфинал.

В поединке за выход в финал соотечественница боролась против спортсменки из Венгрии и одержала победу со счетом 3:1.

В решающей схватке наша спортсменка уступила действующей чемпионке Азии, чемпионке мира 2024 года Цзя Лун (Китай).