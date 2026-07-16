Двукратной чемпионке Азии отказали в посту тренера сборной Кыргызстана

Двукратной чемпионке Азии, заслуженному мастеру спорта Кыргызстана Дарье Масловой отказали в назначении на должность старшего тренера национальной сборной по легкой атлетике. Об этом спортсменка сообщила в видеообращении.
По словам Масловой, причиной отказа стало отсутствие необходимого формального стажа работы. Для утверждения на должность ей не хватило одного года тренерского стажа.
«Я заслуженный мастер спорта, знаю спорт высших достижений и то, как даются результаты. Госорганам нужно учитывать годы, проведенные в профессиональном спорте, как трудовой стаж», — заявила она.
Напомним, Дарья Маслова является одной из самых титулованных легкоатлеток Кыргызстана. Она — двукратная чемпионка Азиатских игр, многократная победительница и призер чемпионатов Азии, участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016), Токио (2021) и Париже (2024). В 2025 году спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры.
На момент публикации официальных комментариев уполномоченных спортивных органов по поводу заявления Дарьи Масловой не поступало.