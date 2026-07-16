Двукратной чемпионке Азии отказали в посту тренера сборной Кыргызстана

Двукратной чемпионке Азии, заслуженному мастеру спорта Кыргызстана Дарье Масловой отказали в назначении на должность старшего тренера национальной сборной по легкой атлетике. Об этом спортсменка сообщила в видеообращении.

Фото из интернета. Дарья Маслова

По словам Масловой, причиной отказа стало отсутствие необходимого формального стажа работы. Для утверждения на должность ей не хватило одного года тренерского стажа.

«Я заслуженный мастер спорта, знаю спорт высших достижений и то, как даются результаты. Госорганам нужно учитывать годы, проведенные в профессиональном спорте, как трудовой стаж», — заявила она.

Дарья Маслова отметила, что ее многолетний опыт выступлений на международной арене и спортивные достижения при рассмотрении кандидатуры не были учтены.

Напомним, Дарья Маслова является одной из самых титулованных легкоатлеток Кыргызстана. Она — двукратная чемпионка Азиатских игр, многократная победительница и призер чемпионатов Азии, участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016), Токио (2021) и Париже (2024). В 2025 году спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры.

На момент публикации официальных комментариев уполномоченных спортивных органов по поводу заявления Дарьи Масловой не поступало.