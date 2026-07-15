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Спорт

У Федерации бокса Кыргызстана новый президент. Он сменил Умбеталы Кыдыралиева

В Бишкеке состоялась внеочередная выборная конференция Национальной федерации бокса Кыргызской Республики. По ее итогам новым президентом организации единогласно избран Кунай Медетхан.

из интернета
Фото из интернета

Он сменил на этом посту Умбеталы Кыдыралиева, который возглавлял федерацию с 2022 года и в ноябре 2024-го был переизбран на новый срок. Причины смены руководства федерации официально не озвучиваются.

Умбеталы Кыдыралиев — депутат Жогорку Кенеша, бывший председатель правления ОАО «Кыргызалтын». В конце 2024 года он также был избран президентом Национального олимпийского комитета Кыргызстана. Весной 2026-го объявил об уходе с поста главы НОК.

До избрания главой федерации Кунай Медетхан занимал должность первого вице-президента этой организации.
Ссылка: https://24.kg/sport/381856/
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