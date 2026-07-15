У Федерации бокса Кыргызстана новый президент. Он сменил Умбеталы Кыдыралиева

В Бишкеке состоялась внеочередная выборная конференция Национальной федерации бокса Кыргызской Республики. По ее итогам новым президентом организации единогласно избран Кунай Медетхан.
Он сменил на этом посту Умбеталы Кыдыралиева, который возглавлял федерацию с 2022 года и в ноябре 2024-го был переизбран на новый срок. Причины смены руководства федерации официально не озвучиваются.
Умбеталы Кыдыралиев — депутат Жогорку Кенеша, бывший председатель правления ОАО «Кыргызалтын». В конце 2024 года он также был избран президентом Национального олимпийского комитета Кыргызстана. Весной 2026-го объявил об уходе с поста главы НОК.
До избрания главой федерации Кунай Медетхан занимал должность первого вице-президента этой организации.