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Спорт

Борец Эрназар Акматалиев хочет провести схватку с чемпионом UFC Генри Сехудо

Капитан сборной Кыргызстана по вольной борьбе Эрназар Акматалиев поделился своими планами на будущее в американской лиге RAF.

11 июля кыргызстанец дебютировал в этой лиге, победив чемпиона мира 2023 года Зеина Резерфорда из США на турнире в Грузии.

После схватки Эрназар Акматалиев выразил желание провести схватку с чемпионом UFC в двух весовых категориях и олимпийским чемпионом из США Генри Сехудо.

«Я очень ценю Генри Сехудо. Он не только олимпийский чемпион, но и чемпион UFC в двух весовых категориях. Интересно было бы с ним побороться. Он спортсмен высшего класса. Буду рад, если нашу встречу организуют», — сказал он в интервью журналисту Вячеславу Абдусаламову.

Также наш соотечественник отметил, что следующая схватка может пройти только после Азиатских игр и чемпионата мира в сентябре-октябре этого года.

39-летний Генри Сехудо провел две схватки в лиге RAF. В дебютном поединке в феврале 2026-го он победил Юрайя Фейбера, а 11 июля в Грузии проиграл Мерабу Двалишвили, ведя в счете 8:0.
Ссылка: https://24.kg/sport/381746/
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