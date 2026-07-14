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Спорт

FIDE изменила формат проведения Кубка мира по шахматам: что нового

Международная шахматная федерация изменила формат проведения Кубка мира по шахматам. Об этом сообщается на официальном сайте FIDE.

Поясняется, что начиная с 2027 года турнир будет разделен на два этапа. Первый этап будет проводиться по швейцарской системе в формате «45 минут + 30 секунд», где мужчины будут разделены на четыре пула, а женщины — на два. Эта часть Кубка мира продлится пять дней.

Второй этап предполагает плей-офф. В 1/8 финала проходят по четыре шахматиста из каждого пула у мужчин и по восемь шахматисток из каждого пула у женщин.

Ранее с 2005 года Кубок мира по шахматам проводили по олимпийской системе.

По сравнению с 2025 годом в 2027-м планируется увеличение числа участников турнира с 206 до 224 у мужчин и со 103 до 128 у женщин. Призовой фонд также станет больше — 2,3 миллиона долларов у мужчин, 1 миллион долларов у женщин.
Ссылка: https://24.kg/sport/381708/
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