Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали две бронзовые медали

В Греции проходит юношеский чемпионат мира по спортивной борьбе. Об этом сообщается на сайте UWW.

Сегодня в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 48 килограммов кыргызстанец Давудбек Баходиров завоевал бронзу. В схватке за третье место он оказался сильнее Масамунэ Ушимадо из Японии — 12:0.

Ранее кыргызстанец победил спортсмена из Греции, но уступил иранцу, который позже вышел в финал. В утешительном турнире наш спортсмен обыграл украинца.

В весовой категории до 65 килограммов Адисбек Алтынбеков в схватке за медаль оказался сильнее Ералы Аскарбека из Казахстана — 7:1.

В 1/8 финала кыргызстанец обыграл белорусского спортсмена, но затем уступил иранцу. В утешительном турнире Адисбек Алтынбеков был сильнее канадца.

Чемпионат мира в Греции завершится 3 августа.