Кыргызстанцы завоевали три золотые медали на турнире в Польше

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе выступила на международном турнире Poland Open. Соревнования можно посмотреть на YouTube-канале SportZona.

У нашей команды три золота, серебро и три бронзовые награды.

В весовой категории до 63 килограммов Жоламан Шаршенбеков в финале менее чем за 2 минуты победил борца из Казахстана. Отметим, кыргызский атлет выступил в новой весовой категории, ранее он боролся в весе до 60 килограммов.

В весовой категории до 60 килограммов Акыл Сулайманов в схватке за золото был сильнее спортсмена из Украины.

В решающей встрече в весовой категории до 55 килограммов Акыйкат Кулжигит уулу обыграл соперника из Грузии.

Кроме того, Раззак Бейшекеев (до 67 килограммов) в финале уступил представителю Грузии и стал обладателем серебра.

Ырыскелди Хамзаев, Ырыскелди Максатбек уулу и Асан Жанышов завоевали бронзовые медали.

Международный турнир по спортивной борьбе в Варшаве (Польша) завершится 4 августа.