Кыргызстан завоевал 38 медалей на чемпионате мира в Испании по таэквондо ITF

Спортсмены из Кыргызстана завоевали 38 медалей на чемпионате по таэквондо ITF, проходившем с 22 по 27 июля в Барселоне. Об этом сообщил тренер сборной Жоомарт Акылбеков.
На чемпионате собралось 2 тысячи участников из 40 стран. За КР выступили 29 спортсменов.
Впервые в истории страны два спортсмена — Искак Аскарбеков (в весовой категории до 70 килограммов) и Радомир Михайлов (до 76 килограммов) — завоевали золотые медали среди взрослых в дисциплине «спарринг».
Под тренерством сборной Кыргызстана Эдуарда Хегая спортсмены взяли в общей сложности 38 медалей:
- 15 золотых;
- 4 серебряные;
- 19 бронзовых.
Выступление стало одним из самых успешных для КР на международной арене по таэквондо ITF.