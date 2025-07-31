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Спорт

Кыргызстан завоевал 38 медалей на чемпионате мира в Испании по таэквондо ITF

Спортсмены из Кыргызстана завоевали 38 медалей на чемпионате по таэквондо ITF, проходившем с 22 по 27 июля в Барселоне. Об этом сообщил тренер сборной Жоомарт Акылбеков.

На чемпионате собралось 2 тысячи участников из 40 стран. За КР выступили 29 спортсменов.

Впервые в истории страны два спортсмена — Искак Аскарбеков (в весовой категории до 70 килограммов) и Радомир Михайлов (до 76 килограммов) — завоевали золотые медали среди взрослых в дисциплине «спарринг».

Жоомарта Акылбекова
Фото Жоомарта Акылбекова. Эдуард Хегай, Исхак Аскарбеков и Радомир Михайлов

Под тренерством сборной Кыргызстана Эдуарда Хегая спортсмены взяли в общей сложности 38 медалей:

  • 15 золотых;
  • 4 серебряные;
  • 19 бронзовых.

Выступление стало одним из самых успешных для КР на международной арене по таэквондо ITF. 
Ссылка: https://24.kg/sport/338064/
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