Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали две медали

В Греции проходит юношеский чемпионат мира по спортивной борьбе. Об этом сообщается на сайте UWW.

В турнире по греко-римской борьбе кыргызстанец Нуркерим Кумарбеков в весовой категории до 45 килограммов в финальной схватке уступил представителю Казахстана Жанажолу Куанышбеку.

Фото UWW. Нуркерим Кумарбеков после победы в полуфинале

Еще один представитель КР Амангелди Ысакбаев в весовой категории до 60 килограммов в финале проиграл Али Назарову из Азербайджана.

Напомним, накануне в весовой категории до 55 килограммов Алхам Абдирасулов завоевал золотую медаль, а Нурислам Осконбаев (до 80 килограммов) — бронзовую.

Чемпионат мира по борьбе завершится 3 августа.