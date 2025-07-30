Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) провела товарищеский матч с Бахрейном

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U 17) провела товарищеский матч с командой Бахрейна. Об этом сообщается на странице команды КР в Instagram.

Встреча прошла накануне, 29 июля, на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

Итоговый счет — 4:3 в пользу нашей команды.

Голы от Кыргызстана забили Бекзат Казаков (дубль), Кейлоб Копытин и Улукбек Ишенбаев.

Отметим, 1 августа в Бишкеке сборные проведут еще одну игру.

В КФС добавили, что команда Кыргызстана готовится к отборочным матчам Кубка Азии.