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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) провела товарищеский матч с Бахрейном

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U 17) провела товарищеский матч с командой Бахрейна. Об этом сообщается на странице команды КР в Instagram.

Встреча прошла накануне, 29 июля, на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

Итоговый счет — 4:3 в пользу нашей команды.

Голы от Кыргызстана забили Бекзат Казаков (дубль), Кейлоб Копытин и Улукбек Ишенбаев. 

Отметим, 1 августа в Бишкеке сборные проведут еще одну игру.

В КФС добавили, что команда Кыргызстана готовится к отборочным матчам Кубка Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/337894/
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