Кыргызстанец Марат Ниязмат уулу поднял флаг страны на вершине Килиманджаро

Кыргызстанский путешественник Марат Ниязмат уулу покорил высочайшую точку Африки — вершину Килиманджаро. В видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте, он со слезами на глазах поднимает флаг страны и произносит слова, посвященные отцу, который недавно скончался.
«Он не смог увидеть этот момент, но я делаю это за нас двоих», — говорит Марат, стоя на высоте 5 тысяч 895 метров над уровнем моря.
«Я нес крыло Кыргызстана на плечах, и пусть этот флаг увидит небо Африки», — написал Марат Ниязмат уулу в подписи к одному из роликов.
Поклонники и подписчики отреагировали на видео с огромным теплом: под публикацией сотни комментариев с поддержкой и словами гордости. Многие признаются, что не смогли сдержать слез.
Марат Ниязмат уулу подчеркивает, что путешествие стало для него не только физическим, но и духовным поиском. «Когда я шел наверх, я думал не о высоте, а о пути — к себе, к своему прошлому, к отцу», — отмечает он.
В одном из роликов путешественник говорит о том, что всегда мечтал совершить восхождение вместе с отцом, но теперь сделал это в память о нем.
Эмоциональное восхождение стало символом силы, стойкости и внутреннего преодоления. Видео с вершины Килиманджаро активно расходится в кыргызском сегменте социальных сетей, собирая сотни репостов и сообщений поддержки.