Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанец Алхам Абдирасулов вышел в финал

В Греции стартовал юношеский чемпионат мира по спортивной борьбе. Об этом сообщается на сайте UWW.

В весовой категории до 55 килограммов Алхам Абдирасулов вышел в финал — обыграл представителей Индии, Китая, Венгрии и Ирана. За золото чемпионата он поборется с Нурали Аскаром из Казахстана.

Финал начнется сегодня после 22.00 по бишкекскому времени.

Еще один кыргызстанец Жанарбек Сейитов (до 48 килограммов) выиграл у спортсмена из КНР, но уступил узбекскому сопернику, который вышел в финал. Теперь наш атлет в утешительном турнире поборется за бронзу.

Нурислам Осконбаев (до 80 килограммов) уступил в полуфинале узбекистанцу Абдулазизу Холмирзаеву и сегодня поборется за третье место. Он ранее обыграл соперников из Венгрии, США и Италии.

Умар Орманов (до 110 килограммов) был сильнее спортсмена из Германии, но в четвертьфинале уступил иранцу, который вышел в финал. Кыргызстанец сегодня поборется за бронзу в утешительном турнире.

Чемпионат мира по борьбе завершится 3 августа.