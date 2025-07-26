Всемирная универсиада. Айнуска Калил кызы заняла в полумарафоне восьмое место

Кыргызстанская бегунья Айнуска Калил кызы заняла восьмое место на Всемирной универсиаде в Германии. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Спорстменка вышла на беговую дорожку в полумарафоне на дистанции 21,1 километра. Всего в забеге приняли участие 27 девушек.
Айнуска Калил кызы прибежала к финишу с результатом 1 час 14 минут 41 секунда и заняла восьмое место.
Золотая медаль у представительницы Китая, которая завершила дистанию за 1 час 12 минут 48 секунд.
Среди мужчин в забеге участвовал Нурсултан Кенешбеков. Кыргызстанец сошел с дистанции после 10 километров и не смог завершить соревнования.