Всемирная универсиада. Айнуска Калил кызы заняла в полумарафоне восьмое место

Кыргызстанская бегунья Айнуска Калил кызы заняла восьмое место на Всемирной универсиаде в Германии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Фото СМИ. Айнуска Калил кызы заняла в полумарафоне восьмое место

Спорстменка вышла на беговую дорожку в полумарафоне на дистанции 21,1 километра. Всего в забеге приняли участие 27 девушек.

Айнуска Калил кызы прибежала к финишу с результатом 1 час 14 минут 41 секунда и заняла восьмое место.

Золотая медаль у представительницы Китая, которая завершила дистанию за 1 час 12 минут 48 секунд.

Среди мужчин в забеге участвовал Нурсултан Кенешбеков. Кыргызстанец сошел с дистанции после 10 километров и не смог завершить соревнования.