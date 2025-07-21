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Спорт

Первый в Кыргызстане международный турнир по боксу стартовал в Бишкеке

Первый в Кыргызстане международный турнир по профессиональному боксу стартовал в Бишкеке. Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял участие в открытии.

Он пожелал всем участникам успехов и выразил благодарность организаторам.

«Международный турнир такого высокого уровня проводится в Бишкеке впервые. Участие в турнире именитых боксеров, чемпионов мира и фаворитов Олимпиады говорит о его важном значении. Поэтому я глубоко убежден в том, что международные соревнования останутся в памяти не только как состязание сильнейших, но и будут способствовать продвижению кыргызского спорта. Главное, чтобы турнир способствовал укреплению единства и стал хорошей площадкой для повышения опыта боксеров», — сказал спикер парламента.

Напомним, серебряный призер Олимпиады в Париже боксер Мунарбек Сейитбек уулу перешел в профессионалы и тоже готовится к бою на этом турнире.

Международный турнир по профессиональному боксу организован при поддержке Государственного агентства по физической культуре и спорту и японской промоутерской компании SAIKOU LUSH.
Ссылка: https://24.kg/sport/336887/
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