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Спорт

Борец из Кыргызстана Тайырбек Жумашбек уулу выиграл серебро турнира в Венгрии

В Будапеште стартовал турнир по борьбе Polyák Imre & Varga János Memorial. Об этом сообщается на сайте UWW.

В весовой категории до 61 килограмма борец вольного стиля Тайырбек Жумашбек уулу в решающей схватке уступил Такаре Суда из Японии (3:5).

Ранее кыргызстанец был сильнее спортсменов из Турции и Австралии. В полуфинале его соперником стал еще один предсавитель КР Бекзат Алмаз уулу. Тайырбек Жумашбек уулу победил его и вышел в финал.

Бекзат Алмаз уулу выиграл схватку за третье место у Эмраха Орманоглу  (Турция) и завоевал бронзу.

Турнир в Будапеште завершится 20 июля.
Ссылка: https://24.kg/sport/336626/
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