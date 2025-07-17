Борец из Кыргызстана Тайырбек Жумашбек уулу выиграл серебро турнира в Венгрии

В Будапеште стартовал турнир по борьбе Polyák Imre & Varga János Memorial. Об этом сообщается на сайте UWW.

В весовой категории до 61 килограмма борец вольного стиля Тайырбек Жумашбек уулу в решающей схватке уступил Такаре Суда из Японии (3:5).

Ранее кыргызстанец был сильнее спортсменов из Турции и Австралии. В полуфинале его соперником стал еще один предсавитель КР Бекзат Алмаз уулу. Тайырбек Жумашбек уулу победил его и вышел в финал.

Бекзат Алмаз уулу выиграл схватку за третье место у Эмраха Орманоглу (Турция) и завоевал бронзу.



Турнир в Будапеште завершится 20 июля.