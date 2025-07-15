КФС опроверг информацию о покупке акций словацкого клуба Камчыбеком Ташиевым

Кыргызский футбольный союз (КФС) опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что его глава Камчыбек Ташиев якобы приобрел долю в словацком футбольном клубе АС «Тренчин».

В официальном заявлении отмечается, что Камчыбек Ташиев «не является акционером ни одного зарубежного или отечественного футбольного клуба, в том числе АС «Тренчин».

КФБ подчеркнул, что организация активно развивает международные связи в целях привлечения инвестиций, использования зарубежного опыта и подготовки отечественных специалистов. Среди примеров сотрудничества названы:

открытие академии «Барса» в Джалал-Абаде при поддержке ФК «Барселона»;

налаженные контакты с английским клубом «Астон Вилла»;

партнерство с АС «Тренчин», в рамках которого кыргызстанские футболисты и тренеры проходят обучение и стажировки в клубе.

Международная деятельность КФС осуществляется исключительно в интересах развития кыргызского футбола.

«Нынешние темпы развития футбола в Кыргызстане не могут не привлечь интерес международного футбольного сообщества. Проводимая деятельность получает положительные оценки, что обязывает КФС прилагать еще больше усилий по развитию футбола в нашей стране», — подчеркнуто в заявлении Кыргызского футбольного союза.