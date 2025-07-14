Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Сборная Кыргызстана завоевала пять медалей

В Бишкеке завершился чемпионат Азии по вольной борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.
Сборная Кыргызстана завоевала пять медалей и заняла пятое общекомандное место.
Аскат Токтоматов стал чемпионом Азии в весовой категории до 61 килограмма.
Омурбек Асан уулу (65 кг), Залкарбек Табалдиев (70 кг), Элнур Акыбаев (86 кг) и Яков Чаплин (92 кг) завоевали бронзовые награды.
Напомним, на чемпионате Азии сборная КР по греко-римской броьбе в общекомандном зачете заняла второе место.