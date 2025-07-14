15:59
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Сборная Кыргызстана завоевала пять медалей

В Бишкеке завершился чемпионат Азии по вольной борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Читайте по теме
Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова — чемпионка Азии по борьбе (U-20)

Сборная Кыргызстана завоевала пять медалей и заняла пятое общекомандное место.

Аскат Токтоматов стал чемпионом Азии в весовой категории до 61 килограмма.

Омурбек Асан уулу (65 кг), Залкарбек Табалдиев (70 кг), Элнур Акыбаев (86 кг) и Яков Чаплин (92 кг) завоевали бронзовые награды.

Напомним, на чемпионате Азии сборная КР по греко-римской броьбе в общекомандном зачете заняла второе место.
Ссылка: https://24.kg/sport/336165/
просмотров: 69
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова — чемпионка Азии по борьбе (U-20)
Чемпионат Азии по греко-римской борьбе (U-20). Кыргызстанцы заняли второе место
Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Кыргызстанец Рустам Садыков завоевал бронзу
Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Кыргызстанец Ильгиз Каныбеков завоевал серебро
Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев — чемпион Азии по борьбе (U-20)
Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Кыргызстанец Эрбол Озгонов завоевал серебро
Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль
Кыргызстанец Эмирлан Дуйшеналиев стал чемпионом Азии по борьбе (U-20)
Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Кыргызстанец завоевал серебряную медаль
Чемпионат Азии по борьбе (U-15). Кыргызстанцы завоевали 18 медалей
Популярные новости
Чемпионат Азии по&nbsp;греко-римской борьбе (U-20). Кыргызстанцы заняли второе место Чемпионат Азии по греко-римской борьбе (U-20). Кыргызстанцы заняли второе место
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу опустилась на&nbsp;позицию в&nbsp;рейтинге ФИФА Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на позицию в рейтинге ФИФА
Чемпионат Азии по&nbsp;борьбе (U-20). Кыргызстанец Ильгиз Каныбеков завоевал серебро Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Кыргызстанец Ильгиз Каныбеков завоевал серебро
Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев&nbsp;&mdash; чемпион Азии по&nbsp;борьбе (U-20) Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев — чемпион Азии по борьбе (U-20)
Бизнес
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
Принимай оплату с&nbsp;&laquo;Оптима&raquo;&nbsp;&mdash; ноль процентов комиссий по&nbsp;картам и&nbsp;QR Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин «Элдик Банк» — партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин
O!Bank ближе&nbsp;&mdash; банковские услуги доступны в&nbsp;O!Store по&nbsp;всей стране O!Bank ближе — банковские услуги доступны в O!Store по всей стране
14 июля, понедельник
15:50
В Нарынской области произошло землетрясение В Нарынской области произошло землетрясение
15:46
Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Сборная Кыргызстана завоевала пять медалей
15:39
В Бишкеке снова сломали молодые деревья
15:29
Каныбек Туманбаев: Мэр Балыкчи мне родственник, но его работоспособность важнее
15:14
Корова в супермаркете Нарына: неожиданный гость и быстрая реакция охранника