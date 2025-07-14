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Спорт

Сардана Трофимова, выступающая за Кыргызстан, объявила о приостановке карьеры

Российская бегунья Сардана Трофимова, выступающая за Кыргызстан, сообщила о приостановке карьеры.

из архива
Фото из архива. Сардана Трофимова, выступающая за Кыргызстан, объявила о приостановке карьеры

Она отметила, что сейчас вообще не тренируется и приостановила занятия бегом.

«Это не значит, что я закончила со спортом. Скорее пока сделала перерыв на пару лет. Ушла с головой в дела семейные», — добавила спортсменка.

Сардана Трофимова ушла от прямого ответа на вопрос о возможном уходе в декрет.

«Я замуж вышла два года назад, наверное, люди это предполагают, если человек семейный. Не буду углубляться, но, конечно, я бы хотела вернуться в спорт после рождения ребенка. Последние лет десять в период активной подготовки я жила в Кыргызстане, сейчас вернулась в Якутию», — ответила она.

Бегунья также высказала сомнение о том, что примет участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

«Я не знаю, потому что путь к Олимпийским играм — очень сложный. Не могу сказать, что туда будет легко добраться, вырваться. Я уже прошла настолько много сложностей. Не уверена, что это будет моя Олимпиада. Я планирую вернуться в спорт, но не в марафон. Я хочу ультрамарафоны побегать. Всегда мечтала пробежать Comrades. Мой тренер Татьяна Жиркова в нем побеждала. Поэтому в плане подготовки у меня сомнений нет — она будет хорошая, со знанием дела. Интересно проверить себя на сложной трассе, узнать, что это такое», — прокомментировала спорстменка.

Напомним, Сардана Трофимова — пятикратная чемпионка России, трехкратная победительница Московского марафона.

Сардана Трофимова пробежала марафон на Олимпиаде в Париже. Она заняла 14-е место с результатом 2:26:47, установив новый национальный рекорд Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/336113/
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