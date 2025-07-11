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Спорт

Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова — чемпионка Азии по борьбе (U-20)

Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова выиграла золотую медаль молодежного чемпионата Азии по борьбе, проходящего в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 68 килограммов она была сильнее представительниц Японии и Кореи. В финале она победила спортсменку из Китая — 12:8.

Еще одна кыргызстанка Кайыркул Шаршебаева в весовой категории до 72 килограммов заняла второе место, уступив в решающей схватке сопернице из Индии. До этого она обыграла спортсменок из Китая и Японии.

Сегодня также Азиза Шумкарова (до 55 килограммов) и Айжаркын Жаныбекова (до 76 килограммов) завоевали бронзовые медали.
Ссылка: https://24.kg/sport/336001/
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