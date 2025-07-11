Боец MMA Калыбек Арзыкул уулу сразится с экс-чемпионом Исао Кобаяши в Токио

Боец из Кыргызстана Калыбек Арзыкул уулу проведет свой следующий бой в полулегком весе (66 килограммов) против экс-чемпиона Исао Кобаяши на турнире Pancrase 355 в Японии. Об этом 24.kg сообщил менеджер кыргызстанца.
В послужном списке бойца 11 побед и всего одно поражение. За его плечами также победы в чемпионатах по муай-тай и кыргыз курош.
Поединок состоится 27 июля в Tachikawa Stage Garden в Токио.
Отмечается, что бой имеет огромное значение для карьеры кыргызстанца, так как победа над Исао Кобаяши, у которого 27 побед, 6 поражений и 2 ничьи, сделает его главным претендентом на чемпионский пояс Pancrase в полулегком весе.
«Этот бой даст нам шанс выйти на чемпионский поединок. Соперник значительно старше, и это будет противостояние опыта против молодости. Сам бой является главным событием вечера, что является показателем уровня нашего спортсмена. Калыбек на пике своей формы, и мы уверены, что он продемонстрирует выдающееся выступление, которое запомнится зрителям», — сообщил менеджер бойца Мирлан Шамканов.
Справка 24.kg
Pancrase — один из старейших и наиболее уважаемых промоушенов в мире смешанных единоборств, основанный в Японии в 1993 году. Известный своими инновационными правилами и воспитанием многих легендарных бойцов Pancrase сыграл ключевую роль в развитии ММА на протяжении десятилетий. Промоушен продолжает оставаться одной из ведущих платформ для лучших бойцов Азии и мира, предоставляя зрелищные поединки и способствуя росту нового поколения звезд.