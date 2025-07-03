Легкая атлетика. Когда в Кыргызстане вспомнят о королеве спорта

Успехи борцов на разных турнирах и Олимпиаде, недавние победы на чемпионатах по гребле и художественной гимнастике. И на этом фоне давно никто не слышал об успехах наших спортсменов в легкой атлетике. Да и есть ли сейчас в Бишкеке возможности ей заниматься?

Плохо бегающий Кыргызстан

В Кыргызстане пропагандируют здоровый образ жизни через бег на длинные дистанции. Коммерческие банки, частные компании то и дело проводят массовые забеги на 5 и более километров. Ежегодный майский марафон на Иссык-Куле стал традиционным.

Но совсем другое дело — спорт высоких достижений. Это когда легкой атлетикой необходимо заниматься «настоящим образом».

Справка 24.kg В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте участвовали 6 легкоатлетов из Кыргызстана. В Сиднее было на два больше — 8. На последней — в Париже — ноль. Если не считать легионера из России, марафонку Сардану Трофимову. Причина проста — Международный олимпийский комитет ужесточает нормативы для участия в играх, а наши легкоатлеты не могут уложиться в них.

Для всех видов легкой атлетики, кроме марафона, нужны полноценные стадионы, где есть беговые дорожки с резиновым покрытием, ямы для прыжков в длину, площадки и маты для прыгунов в высоту, не говоря об условиях для метателей копьев, толкателей ядер и метателей дисков.

Какие условия для легкоатлетов есть по факту сегодня? В Бишкеке для детских секций и спортивных школ по легкой атлетике имеется бесплатный и круглогодичный доступ... к Карагачевой роще.

Там утром прохладно, пыльная и неровная грунтовая дорожка вокруг озера Комсомольского и тропинки в роще. Такие условия подходят новичкам и общефизической подготовки. Для профессионалов — явно нет.

Здесь же, за БЧК, недавно открыли обновленный спортивный комплекс «Алга» — бывшие «Трудовые резервы».

Фото 24.kg. Спортивный комплекс «Алга»

Там есть стадион с беговыми дорожками. И круг в 400 метров, как и положено по стандарту. Однако там легкоатлетам бегать пока нельзя.

— Спорткомплекс не начал полноценную работу. Начнем работать в августе. Тогда и объявим условия для занятий, — ответил директор «Алги» Эмиль Кутманов.

— Говорили, что стадион будет полностью за футболистами, и якобы доступ легкоатлетов не предусмотрен?

- Это неверная информация, — ответил Эмиль Кутманов.

Когда каждый отвечает за себя, а ответственного не найти

Очень интересна у нас устроена бюрократическая машина. Идя в новообразованное Государственное агентство физической культуры и спорта, которое недавно отделилось от Минкультуры, полагал, что все ответы можно получить там.

Не вдаваясь в детали, вот диалог с чиновниками ведомства.

— Когда начнут укладывать резиновое покрытие на беговые дорожки на стадионе имени Д.Омурзакова?

— За строительство полностью отвечает Министерство строительства, в том числе за укладку резинового покрытия.

— После того как уложат резину на дорожки, будут ли там заниматься легкоатлеты?

— Да, конечно. Бесплатно. Но на стадионе имени Д.Омурзакова мы отвечаем только за работу техперсонала — сторожей, уборшиц. В Бишкеке на нашем балансе только Дворец спорта имени Кожомкула, стадион имени Д.Омурзакова и Республиканский спортколледж имени Ш.Сыдыкова (бывший РУОР)

— Можете ли вы попросить мэрию, чтобы у легкоатлетов был доступ к занятиям на стадионе спорткомплекса «Алга»?

— Этот вопрос решает только мэрия Бишкека.

— Будет ли реконструкция стадиона Академии физической культуры и спорта, где есть беговые дорожки? Там сейчас ни то асфальт, ни то грунт...

— Вуз двойного подчинения — нам и Минобразования. Мы кураторы по спорту. Разве что помощь какую-либо можем попросить у них. Строительство спортивной инфраструктуры вообще к нам не относится.

Одним словом, Госагентство за создание условий для спорта, спортивную инфраструктуру и объекты не отвечает.

Где еще любят побегать

Стадион Физкультурной академии — старый, частично отремонтированный футбольный стадион с беговыми дорожками. Такими их можно назвать с натяжкой: по сути, это темно-серый грунт. Здесь, как и в Карагачевой роще, можно тренировать детей и делать общефизические упражнения. Не более.

Фото 24.kg. Стадион Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта

Единственное, чем порадовал спортивный вуз, — план по реконструкции беговой дорожки стадиона. Как рассказала первый проректор КГАФКиС Татьяна Шевченко, к ним обратилась Федерация легкой атлетики КР и сообщила, что IAAF (Международная федерация легкой атлетики) готова выделить средства на реабилитацию той части стадиона, которая имеет отношение к королеве спорта — беговые дорожки, сектора для прыжков в высоту и длину, метания молота и так далее.

Фото 24.kg. Стадион Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта

«Очень много нужно документов, которых у нас попросту нет. Например, просят отдельный план стадиона, чего у нас никогда не было. И как мы будем выходить из этой ситуации — пока сложно сказать», — говорит Татьяна Шевченко.

А стадион Физкультурной академии, признает первый проректор, один из лучших в городе в плане расположения и условий, где могут заниматься и студенты, и спортсмены, и местные жители.

Федерация легкой атлетики Кыргызстана в ожидании. Ситуацию с отсутствием положенных условий для спортсменов объяснили просто: да, с 2024 года в Бишкеке нет дорожек для легкоатлетов, спорткомплекс «Алга» должен дать доступ для занятий, а по всей стране идет реконструкция еще 17 стадионов.

Терпенье — золото, одним словом. Но вряд ли олимпийское с таким-то подходом чиновников к королеве спорта.